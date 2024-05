Poujoulat acquiert 80% du capital de la société Convesa

(AOF) - Poujoulat SA a fait l'acquisition de 80% du capital de la société Convesa, un des trois premiers fabricants espagnols de conduits de cheminée métalliques. Cette acquisition permet au groupe Poujoulat d'étendre sa présence en Europe avec une solide implantation sur le marché ibérique où il compte accélérer son développement. Le groupe est ainsi présent via des filiales commerciales et des unités de production dans 9 marchés européens tout en exportant dans plus d'une trentaine de pays.

En 2023, la société Convesa a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros, majoritairement à l'international, et compte près d'une centaine de salariés.

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.