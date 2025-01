PostNL: le titre chute après un nouvel avertissement information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'action PostNL chute de plus de 6% lundi à la Bourse d'Amsterdam après que le groupe postal néerlandais a annoncé ne pas s'attendre à atteindre ses prévisions de bénéfice pour 2024.



Dans un communiqué, la société dit prévoir un résultat d'exploitation (Ebit) normalisé de 53 millions d'euros sur l'exercice écoulé, loin de l'objectif d'environ 80 millions d'euros communiqué en novembre dernier.



Ce chiffre s'inscrit par ailleurs en net repli par rapport au bénéfice opérationnel normalisé de 92 millions d'euros qui avait été dégagé en 2023.



Au-delà de l'environnement difficile actuel, PostNL estime que la qualité de ses performances financières, qu'il estime loin d'être satisfaisantes, le conduit à penser que son modèle économique n'est plus tenable.



Si son activité de livraisons de colis reste solide, avec une croissance qui a atteint 10,5% l'an dernier, le groupe estime qu'il devient 'urgent' d'ajuster son obligation de service postal universel (USO) et d'obtenir un plus grand soutien de la part du gouvernement.



Soulignant que le secteur du commerciale en ligne évolue lui aussi, avec des coûts en hausse, une main d'oeuvre plus rare et une plus grande concentration de sa clientèle, l'entreprise affiche l'ambition de se développer à l'international afin de relancer son activité.



Davantage de détails d'ordre stratégiques devraient être dévoilés le 24 février prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels définitifs.



En attendant, l'action chutait de 6,3% lundi matin, ce qui porte à plus de 27% son repli sur les 12 mois écoulés, sur fond de multiples avertissements sur résultats et de dégradations des conseils des analystes.





