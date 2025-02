PostNL: chute de la rentabilité confirmée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce préliminaire de janvier dernier, PostNL publie un résultat d'exploitation (EBIT) normalisé en chute de 43% à 53 millions d'euros au titre de 2024, et ce malgré des revenus en légère croissance de 3% à 3,25 milliards.



'Nous avons limité l'impact des changements de dynamiques de marché autant que possible avec nos efforts sans relâche pour adapter nos activités et nos offres', affirme sa CEO Herna Verhagen, qui reconnait toutefois l'année 2024 comme 'insatisfaisante'.



Revendiquant cependant une 'bonne gestion de la trésorerie et du bilan', le groupe postal néerlandais proposera un dividende de 0,07 euro par action à sa prochaine AG. Pour 2025, il anticipe un EBIT normalisé en ligne avec celui de l'année écoulée.





Valeurs associées POSTNL 1,08 EUR Euronext Amsterdam +1,51%