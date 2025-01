Portzamparc : Gilles Dusser nommé directeur général délégué

(AOF) - Portzamparc, filiale de BNP Paribas, annonce la nomination de Gilles Dusser en tant que directeur général délégué et membre de son comité exécutif. Portzamparc est dédiée à l’accompagnement des investisseurs privés en Bourse et des PME-ETI qui souhaitent se financer par les marchés. Âgé de 46 ans, ce diplômé d’HEC et de Sciences-Po est entré chez BNP Paribas en 2003 au sein de l’Inspection Générale du groupe. De 2010 à 2015, il a a travaillé au sein de la gestion financière du groupe.

Il s'occupait alors d'opérations de croissance externe, de cession ou d'optimisation du capital, avant de rejoindre Wealth Management.

Chez Portzamparc, il sera chargé d'accompagner le développement de l'entreprise sur la clientèle privée, sur les corporate et institutionnels. Il remplacera Eve Law Thime, qui occupait le poste depuis 2020 et rejoint la division BNP Paribas Personal Finance en tant que managing director et administratrice de Carrefour Banque.