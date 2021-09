Portzamparc dévoile sa shortlist de petites et moyennes valeurs pour septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le cours de la sélection "High five" de Portzamparc a grimpé de 12% en août, tandis que l'indice CAC Mid & Small n'a gagné que 2%. Le bureau d'études dévoile ses cinq valeurs pour le mois de septembre.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

La sélection Portzamparc affiche une hausse de 90,8% sur l'année 2021, contre 15,6% pour le CAC Mid & Small.

Pour le mois de septembre, le portefeuille nantais accueille les valeurs Jacquet Metals et Séché environnement. Ce sont les valeurs HighCo et Ipsos qui sortent, après avoir chacune crû d'environ 7% sur le mois d'août. HighCo concilie encore «rentabilité et investissements», tandis que Ipsos est encore « porté par sa publication du premier semestre», note le bureau d'analyse.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 67 euros

Portzamparc relève son objectif de cours de 56 euros à 67 euros, en notant que «de nouveaux ajustements sont à prévoir». Les prix élevés du fret maritime mondial continuent de profiter à Clasquin au premier semestre 2021 : sa marge brute commerciale sort à 52 millions d'euros, en hausse de 44%, tandis que son résultat opérationnel courant semestriel excède celui de l'année 2020. Pour l'année 2021, le bureau d'études prévoit une marge commerciale brute en hausse de 30%, à 99 millions d'euros, une marge opérationnelle courante qui gagne 6,8 points, à 18,7% et un bénéfice net par action en hausse de 156%. Le ratio VE/EBIT est de 10 en 2021 et 13,1 en 2022.

Prochain évènement : publication du résultat net du premier semestre le 22 septembre

Hexaom : acheter avec un objectif de cours de 58 euros

Le carnet de commandes de l'ancien Groupe Maisons France Confort est en hausse de 46,4% en valeur pour les constructions de maisons individuelles au premier semestre. Le groupe maîtrise ses coûts grâce à des accords-cadres avec ses fournisseurs et peut s'appuyer sur des leviers tels que «le redressement des CMI, la relution des fusions-acquisitions et une montée en puissance des activités de promotion». Cerise sur le gâteau, le bureau d'études note une «valorisation peu exigeante», avec un ratio VE/EBIT en dessous de sa moyenne sur cinq ans ; à 7,5 contre 8.

Prochain évènement : publication du résultat net du premier semestre le 20 septembre

Jacquet Metals : acheter avec un objectif de cours de 26,30 euros

Jacquet Metals profite d'une « forte dynamique de marché » qui se traduit par une hausse de la demande d'acier inoxydable au premier trimestre et le maintien d'une demande élevée sur le deuxième. Le chiffre d'affaires est estimé en hausse de 33% au deuxième trimestre et de 22% sur l'année 2021. La marge opérationnelle courante gagne 360 points de base à 5,4% grâce à une «meilleure couverture des frais fixes, une réduction des coûts et un effet d'aubaine sur la marge brute du premier trimestre». Le leader européen de la distribution d'acier spéciaux dispose d'un potentiel en matière de fusions-acquisitions avec un ratio d'endettement net à 28%.

Prochain évènement : Publication du résultat net du premier semestre le 9 septembre

Séché environnement : acheter avec un objectif de cours à 58,30 euros

La croissance de l'entreprise de gestion de déchets et de dépollution est attendue en hausse de plus de 15% au deuxième trimestre. «Au premier semestre, nous attendons un chiffre d'affaires participatif de 354 millions d'euros et un EBITDA de 79,2 millions d'euros, en hausse de 48%», détaille le bureau d'analyses. Les analystes se demandent si de nouvelles acquisitions sont à prévoir après les huit récentes effectuées auprès de Véolia. La valorisation de Séché environnement est jugée attractive : Portzamparc note un ratio VE/EBIT de 13,6 et un PER de 14,1 en 2021 et prévoit 11,6 et 10,9 pour 2022.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires et du résultat net au premier semestre le 13 septembre

SII : acheter avec un objectif de cours de 46,1 euros

Pour la 5e fois, les publications de SII sont «au-dessus des attentes». L'entreprise de services numériques bénéficie d'une base favorable au premier semestre et d'une prévision de croissance organique annuelle supérieure à 10%, ce qui lui confère un «risque de déception limité à court-terme». Dans un secteur où la reprise semble être solide, SII se distingue de ses concurrents grâce à sa «capacité à recruter et retenir les compétences». Le titre est sujet à «une révision à la hausse du scénario de rentabilité» mais reste abordable avec un VE/ROP de 13,7 en 2021 et de 11,6 en 2022.

Prochain évènement : Assemblée générale le 16 septembre à 17h

Auguste Grignon Dumoulin (redaction@boursorama.fr)