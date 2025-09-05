Portzamparc abaisse son conseil sur Abivax, jugé bien valorisé
Au regard de la revalorisation significative du marché adressable de la société pharmaceutique, le bureau d'études indique avoir rehaussé sa cible sur le titre, mais avoir décidé d'abaisser son conseil en raison du succès boursier généré par la publication des données cliniques positives dans la RCH.
'Notons qu'Abivax étant une biotech pré-commercialisation dans une aire thérapeutique à forte valeur, le scénario d'un rachat par une pharma est très probable', souligne l'analyste.
'A titre de comparaison, Arena Pharmaceutical a été acquise par Pfizer pour sept milliards de dollars (phase III, prime de 100%) et Prometheus Bioscience a été acquise par Merck pour plus de 11 milliards de dollars (phase IIb, prime de 75%)', commente-t-il.
Valeurs associées
|76,5000 EUR
|Euronext Paris
|+5,08%
