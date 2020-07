Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Portugal-L'île de Madère impose le port du masque dans l'espace public Reuters • 29/07/2020 à 00:41









LISBONNE, 29 juillet (Reuters) - Le port du masque sera obligatoire en tout temps dans l'espace public à Madère, a annoncé mardi le gouvernement local, faisant de l'île la première région du Portugal à adopter une mesure aussi stricte pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'île, destination appréciée des touristes pour ses vignobles et ses panoramas, a réussi à contrôler la propagation du virus, avec seulement 105 infections confirmées et aucune depuis dimanche. C'est grâce au port du masque que Madère a obtenu ces bons résultats face à la crise sanitaire, a déclaré Pedro Ramos, le secrétaire de la Santé de la région. Il sera obligatoire de porter un masque dans la rue à partir du 1er août. Les masques étaient déjà obligatoires dans les lieux publics fermés et les transports publics. (Catarina Demony; version française Jean Terzian)

