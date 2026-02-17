Portland General Electric rachète les actifs de PacifiCorp dans l'État de Washington pour 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Portland General Electric POR.N a déclaré mardi qu'il avait accepté de racheter à PacifiCorp certaines activités de production, de transmission et de service public d'électricité dans l'État de Washington pour un montant de 1,9 milliard de dollars.
