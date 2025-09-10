Portillo's en baisse après que la société a réduit ses prévisions annuelles

10 septembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide décontractée Portillo's PTLO.O sont en baisse de 7 % à 6,06 $

** La société s'attend maintenant à ce que les ventes des restaurants comparables pour l'exercice 2025 diminuent de 1 % à 1,5 % par rapport aux attentes précédentes de 1 % à 3 % de croissance

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 730 et 733 millions de dollars, contre 746,1 à 760,3 millions de dollars attendus précédemment, tandis que les analystes tablent sur 745,5 millions de dollars

** L'Ebitda ajusté annuel devrait se situer entre 94 et 98 millions de dollars, par rapport aux estimations de 100,5 millions de dollars et aux attentes précédentes d'une croissance stable à un chiffre

** PTLO est en baisse de ~35 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance