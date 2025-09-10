 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 761,50
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Portillo's en baisse après que la société a réduit ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide décontractée Portillo's PTLO.O sont en baisse de 7 % à 6,06 $

** La société s'attend maintenant à ce que les ventes des restaurants comparables pour l'exercice 2025 diminuent de 1 % à 1,5 % par rapport aux attentes précédentes de 1 % à 3 % de croissance

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 730 et 733 millions de dollars, contre 746,1 à 760,3 millions de dollars attendus précédemment, tandis que les analystes tablent sur 745,5 millions de dollars

** L'Ebitda ajusté annuel devrait se situer entre 94 et 98 millions de dollars, par rapport aux estimations de 100,5 millions de dollars et aux attentes précédentes d'une croissance stable à un chiffre

** PTLO est en baisse de ~35 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

PORTILLO'S RG-A
6,1100 USD NASDAQ -6,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Oseberg, embarcation viking vieille de 1.200 ans, lors de la préparation de son transfert dans une annexe spécialement construite du Musée de l'Age viking d'Oslo, le 1er septembre 2025 ( NTB / Fredrik Varfjell )
    A Oslo, le dernier voyage de bateaux vikings
    information fournie par AFP 10.09.2025 20:26 

    Plus que millénaires, ils ont entamé ce qui devrait être leur dernier et, peut-être, plus périlleux voyage: trois bateaux vikings ont amorcé un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. Sur la péninsule de Bygdøy à Oslo, l'Oseberg, le plus ... Lire la suite

  • Le prince Harry arrive pour rencontrer son père, le roi Charles III, à Londres
    Le prince Harry arrive pour rencontrer son père, le roi Charles III, à Londres
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:16 

    Le prince Harry arrive mercredi à Clarence House, la résidence de son père, le roi Charles III, à Londres pour ce qui est considéré comme leur première rencontre depuis février 2024. Le prince n'a pas vu son père depuis qu'il s'est rendu au Royaume-Uni pour rencontrer ... Lire la suite

  • Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:01 

    Les exilés cubains craignent de faire désormais les frais de la politique d'expulsion massive des migrants voulue par Donald Trump, alors que leur communauté bénéficie normalement depuis 1966 d'une loi migratoire plus favorable, le Cuban Adjustment Act.

  • Manifestation du mouvement de protestation « Bloquons tout », Place de la République à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    "Bloquons tout": des dizaines de milliers de manifestants, des tensions mais pas de paralysie
    information fournie par AFP 10.09.2025 19:58 

    Contre l'austérité, les "inégalités" et le "déni" démocratique: la France a connu un 10 septembre sous tensions, avec des centaines d'actions et d'interpellations lors d'une mobilisation atypique, née sur les réseaux sociaux, dont l'ampleur a dépassé celle du 1er ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank