Porte-parole du ministère allemand : pas au courant des projets de vente de la participation de Berlin dans Deutsche Telekom

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Un porte-parole du ministère allemand des finances a déclaré mercredi qu'il n'était pas au courant d'un quelconque projet de vente de la participation du gouvernement dans Deutsche Telekom DTEGn.DE et n'a pas voulu commenter ce qu'il a décrit comme la spéculation actuelle sur l'entreprise allemande.