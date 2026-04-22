Porte-parole du ministère allemand : pas au courant des projets de vente de la participation de Berlin dans Deutsche Telekom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un porte-parole du ministère allemand des finances a déclaré mercredi qu'il n'était pas au courant d'un quelconque projet de vente de la participation du gouvernement dans Deutsche Telekom DTEGn.DE et n'a pas voulu commenter ce qu'il a décrit comme la spéculation actuelle sur l'entreprise allemande.
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