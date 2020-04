Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Port du masque obligatoire en Israël, restrictions pour la Pâque juive Reuters • 07/04/2020 à 15:59









JERUSALEM, 7 avril (Reuters) - Le gouvernement israélien a annoncé mardi que le port du masque serait obligatoire à compter de dimanche dans l'espace public dans le cadre des mesures prises contre la propagation du coronavirus. Seuls les enfants de moins de six ans, les personnes souffrant de handicap mental et les personnes seules à bord d'un véhicule ou sur leur lieu de travail en seront dispensés. Les masques pourront être fabriqués à la maison. Des restrictions de déplacement ont également décidées pour Pessa'h, les fêtes de la Pâque juive qui débutent mercredi par le rituel du "seder", un repas pris en famille commémorant la fuite d'Egypte et l'exode biblique du peuple juif. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a demandé que ce dîner se déroule cette année en petit comité, limité aux seuls membres d'un même foyer. Les déplacements non essentiels et hors des villes seront donc interdits à compter de mardi soir et jusqu'à vendredi matin. En outre, et toujours pour éviter les grands rassemblements familiaux, un confinement total sera en vigueur de mercredi 15h00 (12h00 GMT) à jeudi 07h00, avec interdiction de faire des courses en ville. Les Israéliens ont déjà l'interdiction de s'éloigner de plus de 100 mètres de leur foyer à l'exception des courses ou des déplacements pour raison de travail. Le couvre-feu ordonné pour le "seder" ne s'appliquera pas aux "minorités non-juives", les Arabes israéliens et la petite communauté chrétienne, précise le gouvernement. Le trafic aérien est suspendu entre mardi 20h00 et dimanche 08h00. A ce stade, les autorités israéliennes ont recensé plus de 9.000 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 60 mortels. (Dan Williams version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

