Porsche réduit son dividende après une chute de ses bénéfices
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:40

La filiale de Volkswagen, sous la houlette de son nouveau président du directoire Michael Leiters, a indiqué mercredi viser une rentabilité opérationnelle comprise entre 5,5% et 7,5% en 2026, après être tombée à 1,1% en 2025.

Porsche a fait état d'un bénéfice net de 310 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 3,6 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice par action a reculé à 0,47 EUR, contre 3,94 EUR l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 36,27 MdsEUR, contre 40,08 MdsEUR en 2024, là où le consensus ciblait 36,87MdsEUR. Pour 2026, Porsche anticipe un chiffre d'affaires compris entre 35 et 36 milliards d'euros.

Le conseil d'administration prévoit de proposer un dividende de 1 EUR par action ordinaire et de 1,01 EUR par action privilégiée, contre respectivement 2,30 EUR et 2,31 EUR l'an dernier.







Valeurs associées

PORSCHE AG
37,910 EUR XETRA 0,00%
