Porsche SE met Volkswagen au pied du mur

Premier actionnaire de Volkswagen, la holding des familles Porsche et Piëch réclame une baisse rapide des coûts et des surcapacités. Son soutien au vaste plan de restructuration d'Oliver Blume ouvre la voie à un bras de fer avec les syndicats et la Basse-Saxe.

Porsche SE hausse le ton. La holding familiale des dynasties Porsche et Piëch, premier actionnaire de Volkswagen, presse le constructeur de prendre des mesures de fond pour restaurer sa compétitivité. Elle affiche des exigences précises en matière de rentabilité, d'efficacité du capital et de maîtrise des coûts, et estime que Volkswagen doit désormais trancher vite.

"Il est impératif de réduire les surcapacités, d'abaisser sensiblement les coûts et de renforcer fondamentalement les capacités de décision et d'exécution du groupe", résume Johannes Lattwein, directeur financier de la holding.

Cet appel intervient alors que Porsche SE traverse elle-même une passe difficile. Au premier semestre 2026, son résultat ajusté après impôts recule à 0,9 milliard d'euros, contre 1,1 milliard un an plus tôt, sous l'effet des moindres contributions de Volkswagen et de Porsche AG. Surtout, la holding bascule dans le rouge, avec une perte nette de 2,2 milliards d'euros. Celle-ci s'explique par des dépréciations sans effet sur la trésorerie : 3 milliards d'euros sur la valeur comptable de sa participation dans Volkswagen et 0,2 milliard sur celle détenue dans Porsche AG.

Pour Porsche SE, l'enjeu dépasse toutefois ses propres comptes. "Le groupe Volkswagen se trouve à un tournant historique. Les décisions prises aujourd'hui détermineront son avenir", prévient Hans Dieter Pötsch, à la tête de la holding. "Dans l'intérêt de l'entreprise et de sa compétitivité durable, chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Plus les décisions seront retardées, plus les problèmes s'aggraveront."

La holding, qui détient la majorité des droits de vote du constructeur, apporte ainsi son soutien à la direction de Volkswagen et à ses propositions. Elle estime que "toutes les options doivent être envisagées" sous peine de voir le groupe décrocher durablement face à ses concurrents internationaux.

Ce soutien intervient à un moment sensible. Confronté à des coûts élevés, aux tensions douanières et à une concurrence chinoise de plus en plus vive, le patron de Volkswagen, Oliver Blume, veut engager une restructuration en profondeur. Son dernier plan menace jusqu'à 50 000 suppressions de postes supplémentaires et prévoit la fermeture possible de quatre usines allemandes.

Le projet doit encore obtenir l'aval des représentants du personnel et de l'Etat de Basse-Saxe, qui dispose d'une minorité de blocage de 20%. Les négociations s'annoncent donc tendues d'ici à la fin de l'année. Le puissant syndicat IG Metall a déjà vivement réagi, accusant les familles actionnaires de vouloir préserver leurs dividendes au détriment des salariés. Il rappelle que la compétitivité viendra, selon lui, "de produits attractifs, de l'innovation et d'une stratégie d'avenir claire", et non de coupes budgétaires.

Un groupe à trois étages

Pour comprendre les rapports de force, il faut distinguer trois entités. Tout en haut se trouve Porsche SE (précisément) Porsche Automobil Holding SE. Ce n'est pas un constructeur automobile, mais la holding patrimoniale des familles Porsche et Piëch, dont l'activité consiste à détenir des participations. Elle possède environ 31,9% du capital de Volkswagen, mais surtout la majorité des droits de vote, ce qui lui assure le contrôle du groupe.

Vient ensuite Volkswagen AG, le géant industriel qui chapeaute notamment la marque Volkswagen, mais aussi Audi, Porsche, Cupra, Seat ou Lamborghini.

Dernière subtilité : Porsche AG, le constructeur de voitures de sport, est coté en Bourse depuis 2022. Il reste majoritairement contrôlé par Volkswagen, qui détient 75,8% de son capital. Mais Porsche SE en possède également 12,5% directement, conservant ainsi un lien capitalistique avec la marque historique de la famille.