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Porsche SE exhorte VW à se restructurer, les difficultés du constructeur pèsent sur le bénéfice
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:45

Porsche SE PSHG_p.DE , la société d'investissement qui contrôle Volkswagen VOWG_p.DE , a exhorté mercredi le constructeur automobile allemand à revoir en profondeur son modèle économique, alors que ses difficultés ont pesé sur le bénéfice ajusté du premier trimestre.

La holding a affiché un bénéfice après impôts ajusté de 382 millions d'euros pour la période de janvier à mars, en baisse de 21% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le modèle économique de Volkswagen "doit être profondément repensé pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché", a déclaré Hans Dieter Poetsch, président du directoire de Porsche SE, dans un communiqué.

Cet appel au changement intervient alors que Volkswagen est confronté à une baisse de ses marges et fait l'objet d'une restructuration majeure.

Le résultat du groupe Porsche SE après impôts s'est soldé par une perte de 923 millions d'euros, plombé par une dépréciation hors trésorerie de 1,3 milliard d'euros sur sa participation dans Volkswagen.

(Rédigé par Simon Ferdinand Eibach à Gdańsk et Rachel More à Berlin ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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