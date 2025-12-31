Porsche rappelle plus de 173 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'image de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le rappel)

Porsche P911_p.DE rappelle 173 538 véhicules aux États-Unis car l'image de la caméra de recul peut ne pas s'afficher lorsque le véhicule est placé en marche arrière, a indiqué mercredi la National Highway Traffic Safety Administration américaine.

Le rappel concerne certains modèles 2019-2025 Cayenne, Cayenne E-Hybrid, 2020-2025 911, Taycan, 2024-2025 Panamera, et 2025 Panamera E-Hybrid.

La NHTSA a signalé que les véhicules ne respectent pas les exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur en matière de visibilité arrière.

Les concessionnaires mettront gratuitement à jour le logiciel d'aide à la conduite,a indiqué l'autorité de régulation.