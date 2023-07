Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: prolonge son engagement en Formule E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Porsche prolonge sa participation au championnat du monde de Formule E. Le constructeur participera à la série jusqu'à la saison 2025/2026 incluse.



Lorsque Porsche est entré en Formule E en 2019, sa participation à la première série de courses électriques au monde devait initialement durer cinq ans jusqu'à la saison 2023/2024.



À l'approche de l'E-Prix de Londres (29/30 juillet), le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart a donc annoncé qu'il prolongeait de deux ans son engagement dans la discipline.







Valeurs associées PORSCHE AUTO HLDG SE XETRA +0.85%