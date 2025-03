Porsche: prise de participation majoritaire dans 'V4Drive' information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Porsche AG annonce avoir fait l'acquisition de 'V4Drive' auprès du groupe Varta AG le 4 mars 2025.



Cette opération fait de Porsche l'actionnaire majoritaire deV4Drive, spécialiste des batteries lithium-ion tandis que VARTA AG conservera une participation minoritaire sans influence opérationnelle.



A cette occasion, V4Drive est rebaptisée V4Smart afin de refléter la réorientation de l'entreprise.



Porsche fait savoir que les cellules cylindriques lithium-ion ultra-performantes sont produites pour l'instant sur le site d'Ellwangen, dont les installations ont été adaptées à la production en série avec une contribution significative de Porsche Werkzeugbau GmbH.



À partir d'avril, ces cellules cylindriques seront également fabriquées dans une nouvelle installation sur le site de Nördlingen.



Enfin, indépendamment de cette annonce, Porsche rapporte avoir l'intention de poursuivre l'acquisition d'une participation dans VARTA AG, soutenant ainsi le groupe VARTA AG basé à Bade-Wurtemberg dans son processus de restructuration. Cette transaction n'a pas encore été finalisée.





