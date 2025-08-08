Porsche présente la nouvelle 911 Cup pour la saison 2026
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:57
Basée sur la génération 992.2, elle reçoit un moteur atmosphérique six cylindres de 4,0 litres porté à 382 kW (520 chevaux), ainsi que des améliorations aérodynamiques et de maintenance visant à réduire les coûts et simplifier l'exploitation.
La carrosserie adopte des éléments en fibre de carbone recyclée et résine biosourcée, un aileron arrière redessiné et un nouveau design avant.
Produite à Zuffenhausen aux côtés des modèles de série, elle succède au 911 GT3 Cup dont 1130 unités ont été construites depuis 2020.
Valeurs associées
|45,450 EUR
|XETRA
|+0,51%
