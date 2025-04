Porsche: livraisons record au 1er trimestre au Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Porsche Cars North America (PCNA) rapporte avoir livré un total de 18 884 véhicules aux États-Unis au cours du 1er trimestre, un chiffre en hausse de 40,6 % par rapport au premier trimestre 2024.



Ainsi, malgré des contraintes pensant sur l'approvisionnement, la demande est restée 'soutenue sur la plupart des gammes', souligne le constructeur.



Les livraisons US sont par ailleurs ressorties 8,1% au-dessus du précédent record de livraison qui avait été établi au 1er trimestre 2023.



PCNA indique que le Porsche Macan s'est illustré en tête des performances du trimestre avec 7486 SUV vendus. Fait notable, la version électrique du Macan a représenté 44,6 % des ventes du modèle depuis le début de l'année.



Les sportives deux portes ont également enregistré des hausses marquées : la 911 a atteint 2 086 ventes au détail, et le modèle 718 a totalisé 1 476 unités sur le trimestre.



Depuis le début de l'année, les ventes de Cayenne s'élèvent à 5331 unités, et celles de la Panamera à 1486.



Grâce au succès du Macan électrique, 23 % de l'ensemble des Porsche vendues au premier trimestre étaient 100 % électriques.







