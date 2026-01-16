Porsche-Livraisons 2025 en baisse de 10%, entre faible demande en Chine et règles cybersécurité en Europe

Porsche P911_p.DE a fait état vendredi d'une baisse de 10% de ses livraisons de véhicules dans le monde en 2025, dans le sillage de ses concurrents Mercedes

MBGn.DE et BMW BMWG.DE qui ont également publié des chiffres en baisse.

Le constructeur allemand de voitures de sport a déclaré avoir livré 279.449 véhicules en 2025, contre 310.718 unités en 2024.

Alors que la croissance sur le marché nord-américain est restée stable, les ventes de Porsche en Chine, en Allemagne et dans le reste de l'Europe ont respectivement chuté de 26%, 16% et 13%.

Le constructeur a déclaré dans un communiqué que le déclin en Europe est dû aux réglementations européennes en matière de cybersécurité. Concernant la Chine, Porsche dit avoir dû faire face à des conditions de marché difficiles dans le segment du luxe, ainsi qu'à une concurrence intense pour les modèles entièrement électriques.

Porsche a par ailleurs déclaré que 22,2% des livraisons mondiales en 2025 étaient des modèles entièrement électriques, tandis que 12,1% étaient des modèles hybrides rechargeables.

"Cela place la part mondiale des véhicules entièrement électriques dans la fourchette supérieure de l'objectif fixé de 20% à 22% pour 2025", a déclaré le constructeur.

(Rédigé par Rachel More et Amir Orusov ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)