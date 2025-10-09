 Aller au contenu principal
Porsche-Les ventes mondiales en baisse sur neuf mois, plombées par la Chine
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:15

Le constructeur automobile allemand de voitures de sport de luxe Porsche P911_p.DE a déclaré jeudi que ses ventes avaient reculé au niveau mondial au cours des neuf premiers mois de 2025, évoquant une concurrence intense et des conditions de marché difficiles notamment sur le marché chinois.

Entre janvier et septembre, Porsche a livré 212.509 véhicules dans le monde, soit une baisse de 6%.

En Amérique du Nord, le plus grand marché du constructeur, les ventes ont progressé de 5% sur la même période mais elles ont chuté de 26% en Chine.

"Nous nous attendons à ce que l’environnement de marché reste difficile à l’avenir", a déclaré Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG, dans un communiqué.

La société basée à Stuttgart a abaissé en septembre ses prévisions en raison d’un affaiblissement de la demande, de pressions sur le marché clé chinois et de droits de douane plus élevés aux États-Unis.

(Rédigé par Paolo Laudani, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PORSCHE AG
42,290 EUR XETRA -0,70%
    la chine et le malus en europe (70000) qui s'ajoute au tarif

