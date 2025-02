Porsche: évolution au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Porsche AG annonce que Jochen Breckner et Matthias Becker rejoindront son directoire le 26 février 2025.



Jochen Breckner prendra en charge les finances et l'informatique, tandis que Matthias Becker dirigera les ventes et le marketing.



Ils remplacent Lutz Meschke et Detlev von Platen, qui quittent l'entreprise d'un commun accord.



Breckner, en poste chez Porsche depuis 2000, était jusqu'alors responsable du secrétariat général et du développement stratégique. Becker occupait la direction de la région Overseas et Marchés émergents.





