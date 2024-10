Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: célèbre les 25 ans de la 911 GT3 information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Un quart de siècle plus tard, Porsche revient sur la success story d'une icône de la course automobile.



La présentation de la première Porsche 911 GT3 a été faite au Salon international de l'automobile de Genève en mars 1999.



Depuis 25 ans, quatre générations de cette voiture de sport poursuivent l'histoire du succès de la 911.



Quelques mois plus tard, la génération 996 de la 911 est disponible et suit les traces des modèles Carrera RS. Sous le capot de la première GT3 se trouve un moteur de 3,6 litres, une évolution du moteur boxer six cylindres à aspiration naturelle de la 911 GT1.





