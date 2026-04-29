Porsche ajoute le Moyen-Orient à la liste de ses problèmes alors que son bénéfice du premier trimestre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice d'exploitation en baisse de 22% au premier trimestre, à 595 millions d'euros

* L'impact du Moyen-Orient n'est pas pris en compte dans les prévisions

* Les coûts liés aux droits de douane augmentent, la concurrence chinoise est féroce.

(Mise à jour avec des informations sur les conditions du marché, ajout des citations du directeur financier issues de la conférence téléphonique et de l'impact du Moyen-Orient) par Rachel More

Le constructeur allemand de voitures de sport Porsche P911_p.DE a vu son bénéfice s'éroder davantage au premier trimestre 2026, alors qu'il redouble d'efforts pour réduire ses coûts afin de faire face aux défis croissants liés aux droits de douane, aux turbulences géopolitiques et aux lacunes de sa gamme de modèles.

Porsche a été frappée par une nouvelle charge douanière américaine de 200 millions d'euros (234 millions de dollars) au premier trimestre, tandis que les consommateurs chinois continuaient de se détourner de la marque allemande au profit d'alternatives locales moins chères.

La guerre avec l'Iran et les tensions régionales plus générales ont également commencé à peser sur la demande sur le marché du Moyen-Orient, certes petit mais à forte marge.

“L'environnement a fondamentalement changé”, a déclaré le directeur financier Jochen Breckner aux analystes après que la société a annoncé une chute de 22% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, à 595 millions d'euros.

Le constructeur automobile, détenu majoritairement par Volkswagen VOWG_p.DE , a indiqué que sa marge s'était réduite à 7,1% au cours des trois premiers mois de 2026, contre 8,6% un an plus tôt, mais qu'elle se situait tout de même dans le haut de la fourchette des prévisions.

Cette annonce fait suite à une année 2025 difficile, au cours de laquelle la marge d'exploitation de Porsche s'était effondrée à seulement 1,1%, soit une fraction des 18% enregistrés lors de son introduction en bourse très réussie en 2022.

Porsche a déclaré que les résultats du premier trimestre confirmaient ses prévisions pour 2026, mais a averti que celles-ci ne tenaient pas compte des effets potentiels de la guerre avec l'Iran.

“Il est difficile de prédire ce qui va se passer pour l'instant”, a déclaré M. Breckner. Les volumes ont baissé au Moyen-Orient en mars et de nouvelles pressions sont attendues, le conflit pesant sur la demande et perturbant le transport maritime.

M. Breckner a précisé que la région ne représentait que 2% des ventes mondiales et que la croissance sur d'autres marchés avait compensé l'impact en mars.

Le directeur général de Porsche, Michael Leiters, a été nommé en début d'année pour mener le redressement du constructeur automobile, succédant à Oliver Blume qui reste directeur général de la société mère Volkswagen.

Le plan de redressement de M. Leiters prévoit de se concentrer sur les modèles de luxe générateurs de marges, tels que la 911, et de procéder à de nouvelles réductions de coûts, en plus des quelque 4 000 suppressions d'emplois décidées par son prédécesseur. (1$ = 0,8559 euro)