Porsche AG: ventes en baisse de 6% au premier semestre

(CercleFinance.com) - Les ventes de véhicules de Porsche ont baissé de 6% au premier semestre, le succès de la nouvelle Macan tout-électrique n'ayant pas pu compenser la baisse de la demande pour la 911, son modèle emblématique.



Le constructeur allemand de voitures de luxe dit avoir écoulé 146.391 véhicules sur les six premiers mois de l'année, à comparer avec 155.945 unités sur la même période de 2024.



La tendance commerciale apparaît donc se dégrader, puisque les ventes mondiales de Porsche avaient subi un repli plus limité de 3% l'an dernier.



Les ventes de la 911, un modèle stratégiquement important, ont baissé de 9% à 25.608 unités, tandis que celles des 718 Boxster et 718 Cayman ont reculé de 12% à 10.496.



Seule satisfaction, la Macan a vu ses ventes grimper de 15% à 45.137 unités, dont près de 60% ont concerné sa version tout-électrique (soit 25.884 véhicules).



La Panamera s'est également distinguée avec 14.975 livraisons, soit une hausse de 13%.



En termes géographiques, l'Amérique du Nord est resté le premier marché du groupe avec 43.577 livraisons (+10% sur un an), suivie de l'Europe hors-Allemagne (-8% à 35.381 unités).



La Chine, elle, a enregistré des ventes en baisse de 28% à 21.302 véhicules.



En dépit de ces chiffres pour le mois mitigés, l'action Porsche avançait de 0,6% mardi matin à la Bourse de Francfort.



Pénalisé notamment par le menace de la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane américains, le titre a perdu plus de 27% depuis le début de l'année.





