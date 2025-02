Porsche: a développé un nouveau pneu avec Michelin information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Porsche et Michelin ont développé conjointement un nouveau pneu spécialement conçu pour une utilisation sur circuit dans des conditions humides et à basse température.



'Le nouveau Michelin Pilot Sport S 5 est une option parfaite pour prolonger la saison des courses sur circuit' indique le groupe.



'Porsche travaille avec des partenaires sélectionnés pour développer des pneus qui sont précisément adaptés aux véhicules Porsche et à l'usage auquel ils sont destinés'.



En collaboration avec Michelin, Porsche présente aujourd'hui un pneu piste homologué pour la Porsche 911 GT3 RS de la génération 992, spécialement développé pour une utilisation sur circuit et sur sol mouillé.



' Nous répondons à la demande de nos clients particulièrement axés sur la performance, qui ont exprimé le souhait de passer plus de temps sur circuit au printemps et à l'automne ', explique Andreas Preuninger, Directeur des véhicules GT chez Porsche. 'Les nouveaux pneus augmentent considérablement la durée d'utilisation annuelle de la GT3 RS.





