Popular en hausse après l'augmentation des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier -

** Les actions de la banque Popular BPOP.O augmentent de 5 % à 129,10 $

** La société affiche un bénéfice net de 233,9 millions de dollars au quatrième trimestre, comparativement à 177,8 millions de dollars il y a un an

** La société affiche un revenu net d'intérêts de 657,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 590,8 millions de dollars il y a un an

** Le revenu net d'intérêts est dû à la baisse des charges d'intérêts sur les dépôts et à l'augmentation des revenus des prêts

** 8 analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 145 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, BPOP a augmenté de 24,2 % au cours des 12 derniers mois