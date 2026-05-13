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Pop Mart recule après que Citi a évoqué des pressions sur les marchés étrangers
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 04:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le titre de Pop Mart International Group

9992.HK recule de 2,9 % à 158,1 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 17 avril

** Le fabricant de Labubu, basé à Pékin, affiche pour le premier trimestre un chiffre d'affaires global non audité en hausse de 75 % à 80 % en glissement annuel; la Chine enregistre une hausse de 100 % à 105 % en glissement annuel, l'Asie-Pacifique progresse de 25 % à 30 %, l'Amérique de 55 % à 60 % et l'Europe de 60 % à 65 %

** Citi, qui recommande « d'acheter » le titre, indique que la croissance du chiffre d'affaires a dépassé les prévisions baissières du marché, mais qu'elle pourrait ne pas apaiser les inquiétudes du marché quant à la durabilité de la croissance, compte tenu de la forte baisse d'un trimestre sur l'autre sur les marchés étrangers

** « Nous sommes préoccupés par le resserrement de la pression sur le chiffre d'affaires sur les marchés étrangers, la base de comparaison s'élevant à partir du deuxième trimestre 2026 » - Citi

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 15,5 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a progressé de 2,6 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 04:48:37.

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