PoolCorp prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse de la demande de nouveaux équipements

PoolCorp POOL.O a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par une faible demande de nouveaux équipements dans un contexte de hausse des prix due aux tarifs douaniers.

Les actions du distributeur d'équipements de piscine ont chuté de 7 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

La société basée à Covington, en Louisiane, prévoit un bénéfice pour l'exercice 2026 compris entre 10,85 et 11,15 dollars par action, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 11,62 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les fournisseurs de PoolCorp ont augmenté leurs prix à la suite des politiques tarifaires du président américain Donald Trump, ce qui a incité l'entreprise à augmenter le prix global des produits pour préserver sa marge.

La société a déclaré que son solde de stocks a augmenté de 13% à 1,5 milliard de dollars au 31 décembre par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des achats avant les augmentations de prix.

Le solde des stocks reflète également les augmentations dues à l'inflation, qui comprend les hausses de prix des fournisseurs et l'ajout de nouveaux centres de vente et l'acquisition de centres, a déclaré la société.

PoolCorp se présente comme le plus grand distributeur en gros au monde de fournitures et d'équipements pour piscines. Elle vend également des produits d'irrigation et d'aménagement paysager.

La dette totale de la société a augmenté de 249,1 millions de dollars pour atteindre 1,2 milliard de dollars au 31 décembre, principalement pour financer ses besoins en fonds de roulement et les rachats d'actions sur le marché libre de 341,1 millions de dollars en 2025.

Le bénéfice ajusté de PoolCorp est tombé à 84 cents par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 97 cents l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 98 cents.

Les recettes de PoolCorp pour le quatrième trimestre sont tombées à 982,2 millions de dollars, contre 987,5 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 999,1 millions de dollars.