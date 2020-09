Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo se rendra la semaine prochaine en Asie sur fond de tensions avec la Chine Reuters • 30/09/2020 à 02:48









WASHINGTON, 30 septembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se rendra la semaine prochaine au Japon, en Mongolie et en Corée du Sud, a annoncé mardi le département d'Etat, une visite cruciale destinée à solidifier les liens de Washington avec ses alliés en Asie de l'Est sur fond de tensions accrues avec Pékin. Ce déplacement, prévu du 4 au 8 octobre, marquera la première visite du chef de la diplomatie américaine en Asie depuis son voyage en Thaïlande en juillet 2019. Il interviendra à moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine, le 3 novembre, en amont de laquelle le président sortant Donald Trump a fait d'une ligne dure à l'égard de la Chine un axe majeur de sa politique étrangère. (Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)

