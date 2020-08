Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo promet de veiller à la suprématie militaire d'Israël dans la région Reuters • 24/08/2020 à 13:35









JERUSALEM, 24 août (Reuters) - Les Etats-Unis veilleront à ce qu'Israël conserve un avantage militaire au Proche-Orient dans le cadre d'un éventuel accord de défense avec les Emirats arabes unis, a promis lundi le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qui entame une visite dans la région. "Les Etats-Unis ont une obligation légale en ce qui concerne l'avantage militaire qualitatif. Nous continuerons à l'honorer", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est dit rassuré. L'Etat hébreu et les Emirats arabes unis ont conclu le 13 août, sous la houlette des Etats-Unis, un accord de normalisation de leurs relations qui a suscité quelques réserves en Israël, où certains craignent qu'il permette à terme à Abou Dabi d'obtenir des armes américaines de pointe telles que l'avion de combat F-35. Les Emirats "essayent d'obtenir le F-35 depuis longtemps (...) Ce nouvel accord de paix devrait augmenter la probabilité qu'ils en obtienne, mais c'est quelque chose que nous examinons", a déclaré samedi le conseiller de la Maison blanche Jared Kushner, sur CNN. (Jeffrey Heller, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.