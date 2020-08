Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo annoncé en Israël et aux Emirats la semaine prochaine Reuters • 22/08/2020 à 20:15









JÉRUSALEM, 22 août (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rendra en Israël lundi, puis aux Émirats arabes unis le lendemain, pour évoquer l'accord de normalisation scellé entre les deux pays, a-t-on appris samedi auprès d'une source au fait du dossier. Les défis sécuritaires posés par l'Iran et la Chine dans la région sont aussi au menu de la visite du chef de la diplomatie américaine, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat. Israël et les Emirats arabes unis ont scellé le 13 août, sous la houlette des Etats-Unis, un accord de paix que l'Iran a jugé "dangereux", le qualifiant de "coup de poignard dans le dos des Palestiniens". (Dan Williams, version française Elizabeth Pineau)

