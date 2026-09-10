Polymarket nomme Warren Jenson, un vétéran de la finance, au poste de directeur financier

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Jeudi, Polymarket a nommé Warren Jenson, un dirigeant chevronné du secteur financier, au poste de directeur financier. Il s'agit de la dernière initiative en date prise par cette plateforme de marché prédictif pour regagner le terrain perdu face à son concurrent Kalshi et développer ses activités aux États-Unis et à l'international.

Âgé de 69 ans, M. Jenson apporte plus de trois décennies d’expérience et a occupé le poste de directeur financier au sein de certaines des plus grandes entreprises américaines, notamment Amazon AMZN.O , Electronic Arts, Delta Air Lines DAL.N et Nielsen. Il siège également aux conseils d’administration du fournisseur de stockage dans le cloud Dropbox et de la société de cryptomonnaies Ripple.

“Son expérience sera essentielle pour tout ce que nous construirons à partir de maintenant”, a déclaré Shayne Coplan, directeur général de Polymarket.

Autrefois considérés comme un segment de niche du secteur des cryptomonnaies, les marchés de prédiction — qui permettent aux utilisateurs de parier sur l’issue de divers événements — ont connu une explosion de popularité ces dernières années. En août, les volumes d’échanges sur Kalshi et Polymarket, les deux plus grandes plateformes de marchés de prédiction, s’élevaient à 48,4 milliards de dollars, selon Piper Sandler.

Mais les volumes de Kalshi, qui s’élevaient à 40 milliards de dollars ce mois-là, étaient près de cinq fois supérieurs à ceux de Polymarket, l’ancien leader, comme le montrent les données.

Polymarket a renforcé son équipe de direction à tous les niveaux afin de tenter d’inverser la tendance à la baisse de ses parts de marché, en recrutant cette année l’ancien cadre d’Uber, Travis VanderZanden , au poste de directeur de la croissance.

M. Jenson, qui a contribué à façonner Amazon.com à ses débuts, rendra compte à M. Coplan et aidera à renforcer la planification à long terme de Polymarket alors que l'entreprise cherche à se développer, a indiqué la société.

Polymarket, qui a fêté ses six ans plus tôt cette année et a dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires annualisé , s’est également associé à LeBron James, le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, pour promouvoir sa plateforme.