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Polymarket lance des marchés prédictifs liés à des entreprises privées
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Polymarket a lancé mardi des marchés de prédiction liés aux performances d'entreprises privées dans le cadre d'un accord avec Nasdaq Private Market, une première pour ce secteur en pleine expansion, a-t-il indiqué.

Voici quelques détails:

* Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements futurs, les prix reflétant la probabilité perçue de ces issues.

* Polymarket a indiqué que ces nouveaux événements pourraient inclure des étapes clés pour les entreprises privées, telles que la valorisation, le calendrier des introductions en bourse et l'activité sur le marché secondaire.

* Les marchés de prédiction ont gagné en popularité, les utilisateurs pariant de plus en plus sur les résultats d'événements allant des élections aux cryptomonnaies.

* Lanouvelle offrede Polymarket crée également un outil supplémentaire de découverte des prix pour les investisseurs institutionnels, a déclaré la société.

* Elle a ajouté que le Nasdaq Private Market servira de fournisseur de données de résolution pour les marchés des entreprises privées sur Polymarket.

* Ce lancement intervient alors que les entreprises restent privées plus longtemps. Plusieurs start-ups ont atteint des valorisations comparables à celles des entreprises du S&P 500, suscitant un intérêt croissant des investisseurs pour les marchés privés.

* Polymarket a indiqué que près de 1.600 licornes dans le monde, c'est-à-dire des start-ups valorisées à plus d'un milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, représentent désormais une valeur cumulée de plus de 5.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

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