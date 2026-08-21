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Polymarket dépose un recours pour contester la décision de la France de bloquer son site web
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 10:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de marchés prédictifs Polymarket a annoncé vendredi avoir déposé un recours contre la décision de la France de bloquer l'accès à son site web sur le territoire national.

Cette décision fait suite au blocage, en juillet, de l'accès au site web par l'Autorité nationale des jeux, qui invoquait le risque d'exposer les utilisateurs à d'importantes pertes liées aux jeux d'argent et la possibilité que certains paris proposés sur la plateforme soient manipulés.

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