Polymarket ajoute Donald Trump Jr à son conseil d'administration, tandis que 1789 Capital investit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Polymarket a annoncé mardi que Donald Trump Jr, le fils du président américain, avait rejoint son conseil consultatif et que 1789 Capital avait effectué un investissement stratégique dans le marché des prédictions.

Les marchés prédictifs ont gagné du terrain ces dernières années, attirant à la fois des traders particuliers et des investisseurs de premier plan qui les considèrent comme un moyen alternatif d'évaluer le sentiment sur la politique, l'économie et les événements mondiaux.

Les partisans des marchés prédictifs soutiennent que les dérivés d'événements offrent un moyen plus précis de prévoir les résultats du monde réel en exploitant l'intelligence collective des traders qui ont des enjeux financiers dans leurs prédictions.

"Polymarket se démarque des médias et des soi-disant opinions d'experts en permettant aux gens de parier sur ce qu'ils croient réellement qu'il va se passer dans le monde", a déclaré Donald Trump Jr dans un communiqué.

Les contrats, que les critiques comparent à des paris, ont connu un regain de popularité lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, avec des transactions qui se sont chiffrées en milliards.

Fondée en 2020 par le directeur général Shayne Coplan, Polymarket a contribué à populariser le commerce des dérivés d'événements. La société, qui propose des transactions basées sur des prédictions sur des sujets allant de la politique à la culture populaire, a déclaré que les utilisateurs avaient placé des transactions d'une valeur de 6 milliards de dollars sur sa plateforme au cours du premier semestre de l'année.

Polymarket n'a pas divulgué les conditions de l'investissement de la société de capital-risque 1789 Capital.

Fondée en 2022 par Omeed Malik et Chris Buskirk, 1789 Capital compte Donald Trump Jr parmi ses partenaires.

La famille Trump contrôle un réseau tentaculaire d'intérêts commerciaux dans l'immobilier, l'hôtellerie, les golfs et les médias.