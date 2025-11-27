Pologne - Facteurs à surveiller le 27 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SOUS-MARINS POUR LA POLOGNE

La Pologne a annoncé mercredi qu'elle avait choisi le suédois Saab SAABb.ST pour lui fournir trois sous-marins, dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars qui constitue un élément clé des efforts de Varsovie pour renforcer ses défenses en mer Baltique.

HÉLICOPTÈRES APACHE

Boeing BA.N a déclaré mercredi qu'il produirait des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, dont 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger de l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars.

PROGRAMME SAFE

La Pologne est prête à présenter des projets d'une valeur de 60 milliards d'euros et soumettra à l'UE des projets d'une valeur de 43,7 milliards d'euros "sur la liste principale", a déclaré le représentant du gouvernement polonais pour le programme SAFE. L'intention de la Pologne est de s'assurer que la plus grande partie possible de ces fonds reste dans l'industrie polonaise de l'armement, a rapporté le quotidien Rzeczpospolita.

ENERGA

Le raffineur polonais contrôlé par l'Etat Orlen PKN.WA a déclaré mercredi qu'il prévoyait de racheter les parts restantes de son unité de services publics Energa ENG.WA pour en devenir le propriétaire à part entière, pour un montant d'environ 709 millions de zlotys (189 millions de dollars).

CD PROJEKT

CD Projekt CDR.WA , le plus grand développeur de jeux polonais, a annoncé mercredi une hausse de 148% de son bénéfice net au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à de fortes ventes de jeux de son catalogue, principalement "Cyberpunk 2077" et son extension "Phantom Liberty".

