Pologne - Facteurs à surveiller le 12 février
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les nouvelles, les rapports de presse et les événements importants de ce jeudi. TOUTES LES HEURES GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

DONNÉES

Jeudi, l'office statistique publiera des données sur le taux de croissance économique de la Pologne au quatrième trimestre 2025. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une accélération à 3,9% en glissement annuel, contre 3,8% au troisième trimestre.

ARRÊT DE LA CJUE

Jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne rendra son tout premier arrêt concernant l'indice WIBOR polonais.

CONSEIL DE PAIX

La Pologne et l'Italie ne rejoindront pas le Conseil de la paix du président américain Donald Trump , ont déclaré Varsovie et Rome mercredi, s'ajoutant à la liste des alliés de Washington qui restent à l'écart.

TAUX D'INTÉRÊT

Le mois de mars pourrait être le moment opportun pour une baisse des taux d'intérêt en Pologne, et une prévision du taux d'intérêt principal à 3,5% cette année est "raisonnable", a déclaré à Reuters le banquier central Marcin Zarzecki , tout en précisant que les décisions dépendront des données et des prévisions à venir.

NORTHROP GRUMMAN

Le fournisseur de défense américain Northrop Grumman

NOC.N et le groupe d'armement polonais Niewiadow-PGM GNSP.WA ont pour objectif de fabriquer plus de 180 000 obus d'artillerie par an en Pologne, a déclaré mercredi le directeur général de Northrop Grumman pour la Pologne.

BNP PARIBAS BANK POLSKA

Le directeur général de BNP Paribas Bank Polska BNP1.WA a déclaré mercredi que les prêteurs polonais devraient essayer d'éviter une guerre des prix "meurtrière" alors que la concurrence pour les prêts s'intensifie, affirmant que cela pourrait rendre les prêts non rentables.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

