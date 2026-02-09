 Aller au contenu principal
Pologne - Facteurs à surveiller 9 février
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les nouvelles, les rapports de presse et les événements importants de ce lundi. TOUTES LES HEURES GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

INPOST

Un consortium mené par Advent et FedEx FDX.N a accepté d'acheter InPost INPST.AS pour 15,60 euros par action, ce qui valorise la société européenne d'entreposage de colis à 7,8 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars), ont indiqué les sociétés impliquées dans l'opération dans un communiqué lundi.

BANQUE MILLENNIUM

La banque polonaise Millennium MILP.WA , filiale de la banque portugaise Millennium bcp BCP.LS , a annoncé lundi que son bénéfice net avait doublé pour atteindre 347 millions de zlotys (97 millions de dollars) au quatrième trimestre, la baisse des coûts de son portefeuille de prêts en francs suisses ayant permis de compenser la baisse des revenus d'intérêts.

PZU ET BANK PEKAO SA

Le ministre polonais des biens de l'État, Wojciech Balczun, attend les recommandations finales concernant la réorganisation annoncée du capital de PZU PZU.WA et de Bank Pekao PEO.WA . Il a ajouté que si le scénario de base n'était pas réalisé, d'autres solutions pourraient être envisagées, a rapporté l'agence de presse PAP.

FRONTEX

Frontex est en pourparlers avec la Pologne et deux autres pays concernant l'emplacement du siège de la nouvelle force de réaction rapide de Frontex, a rapporté le quotidien Dziennik Gazeta Prawna.

AÉROPORTS POLONAIS

Les aéroports polonais de Lublin et de Rzeszow ont rouvert samedi après que les autorités eurent déclaré qu'elles avaient mis fin aux opérations d'aviation militaire, y compris les vols des avions de l'Otan dans l'espace aérien du pays, déclenchées par les frappes russes sur l'Ukraine.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

Guerre en Ukraine

Fermer

