Pologne - Éléments à surveiller le 8 juillet

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Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mercredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

TAUX D'INTÉRÊT

Ce mercredi, le Conseil de politique monétaire polonais annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux restent inchangés .

SOMMET DE L'OTAN

Cinq membres de l’OTAN devraient atteindre dès 2026 l’objectif fixé par l’alliance de consacrer 3,5 % de leur produit intérieur brut aux dépenses de défense de base, selon les données actualisées de l’OTAN publiées mardi à la veille du sommet des dirigeants à Ankara, qui indiquent également que certains membres ne devraient toujours consacrer qu’environ 2 % à ces dépenses.

Le président polonais, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères participent au sommet de l'OTAN qui se tient actuellement.

MISSILE PAC-3

Les États-Unis vont mettre en place en Europe un centre de maintenance pour le missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin (LMT.N) , a déclaré mardi un haut responsable, ajoutant que Washington n’excluait pas la production de ce missile à l’étranger.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

En 2025, la Pologne recevra 13,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, soit 1,9 % de moins que l’année précédente, a rapporté le quotidien Puls Biznesu.

****Reuters n'a pas vérifié les informations relayées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****

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