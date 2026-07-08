Pologne - Éléments à surveiller le 8 juillet

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Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mercredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):
TAUX D'INTÉRÊT
Ce mercredi, le Conseil de politique monétaire polonais annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux restent inchangés .
SOMMET DE L'OTAN
Cinq membres de l’OTAN devraient atteindre dès 2026 l’objectif fixé par l’alliance de consacrer 3,5 % de leur produit intérieur brut aux dépenses de défense de base, selon les données actualisées de l’OTAN publiées mardi à la veille du sommet des dirigeants à Ankara, qui indiquent également que certains membres ne devraient toujours consacrer qu’environ 2 % à ces dépenses.
Le président polonais, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères participent au sommet de l'OTAN qui se tient actuellement.
MISSILE PAC-3
Les États-Unis vont mettre en place en Europe un centre de maintenance pour le missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin (LMT.N) , a déclaré mardi un haut responsable, ajoutant que Washington n’excluait pas la production de ce missile à l’étranger.
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
En 2025, la Pologne recevra 13,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, soit 1,9 % de moins que l’année précédente, a rapporté le quotidien Puls Biznesu.
****Reuters n'a pas vérifié les informations relayées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****
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