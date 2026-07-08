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Bruno Guimarães dévasté après l'élimination du Brésil
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 11:42

Bruno Guimarães dévasté après l'élimination du Brésil

Bruno Guimarães dévasté après l'élimination du Brésil

Lourd fardeau pour Bruno. Auteur d’un penalty manqué lors de la débâcle du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde (1-2), Bruno Guimarães est visiblement très touché par cette contre-performance de la Seleçao .

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le milieu de Newcastle a partagé sa détresse : « J’ai écrit et supprimé tellement de fois que j’ai perdu le compte. […] Le football, qui m’a donné tout ce que j’ai, est responsable de me faire ressentir la pire douleur de mes 28 ans de vie. »

TM pour SOFOOT.com

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