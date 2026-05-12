Pologne - Éléments à surveiller le 12 mai

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Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mardi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

LOT

Boeing BA.N a dissimulé des problèmes de sécurité concernant son 737 MAX lorsque LOT Polish Airlines a choisi ce célèbre avion monocouloir en 2016 pour étayer ses plans de redressement face aux graves difficultés financières qu’elle connaissait à l’époque, a fait valoir lundi l’avocat de la compagnie aérienne devant le tribunal fédéral de Seattle.

CRYPTOMONNAIES

Mardi, le Parlement polonais doit examiner quatre projets de loi visant à réglementer le marché des cryptoactifs. Il s'agit de deux projets de loi parlementaires et d'une proposition émanant du gouvernement et du président.

Il s'agira de la troisième tentative de réglementation de ce marché; les deux précédents projets de loi du gouvernement avaient été rejetés par le président Karol Nawrocki, a rapporté l'Agence de presse polonaise (PAP).

PRIX DES CARBURANTS

Le ministre polonais de l'Énergie, Milosz Motyka, a déclaré à la chaîne de télévision privée Polsat News que les mesures visant à réduire les prix des carburants pourraient être prolongées de deux semaines supplémentaires, jusqu'à la fin du mois de mai. Le ministre des Finances, Andrzej Domanski , avait déjà évoqué cette possibilité.

TAUX D'INTÉRÊT

Il n'est pas nécessaire pour l'instant de relever les taux d'intérêt en Pologne, bien que l'inflation se rapproche de la limite supérieure de la fourchette cible de la banque centrale, a déclaré à Reuters Henryk Wnorowski, membre du Conseil de politique monétaire (MPC).

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****

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