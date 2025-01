Pollution: Volkswagen pourrait devoir 1,5 milliard d'euros d'amendes à l'UE

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le premier constructeur automobile européen Volkswagen pourrait payer 1,5 milliard d'euros d'amendes en 2025 si ses ventes de véhicules électriques n'augmentent pas, en raison du resserrement des exigences de l'Union européenne, d'après une source du groupe.

"C'est le montant théorique que nous pourrions être amenés à payer si nous ne faisons rien pour empêcher ce risque", a expliqué jeudi cette source à l'AFP, alors que les normes européennes d'émissions de Co2 ont été renforcées au 1er janvier.

Les constructeurs automobiles risquent de lourdes amendes s'ils ne vendent pas plus de 20% de modèles électriques.

Toutefois, le groupe a pour objectif "d'éviter les pénalités", en déployant des contre-mesures pour renforcer ses ventes de modèles électriques, a-t-il assuré dans un communiqué jeudi.

Parmi celles-ci, le groupe mise sur les 30 nouveaux modèles lancés l'an dernier, dont environ la moitié sont entièrement électriques, et sur la deuxième génération de ses moteurs hybrides rechargeables présentant une autonomie accrue, ajoute le communiqué.

Le constructeur compte surtout sur les marchés allemand et français pour relancer les ventes d'électriques, a expliqué à l'AFP Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen France.

Pour compléter, le groupe pourrait acheter des crédits d'émissions de Co2 à d'autres constructeurs plus en avance sur l'électrique pour éviter les amendes.

Volkswagen n'envisage cette possibilité de "groupement" que dans "un second temps", affirme le communiqué, sans indiquer avec qui, alors qu'il n'a toujours pas scellé d'accord comme l'ont fait Toyota et Ford avec Tesla, ou encore Mercedes avec Volco et Polestar.

Les objectifs pour 2025 représentent "un défi particulièrement important", reconnaît le groupe, alors que la plupart des constructeurs sont confrontés à la baisse des ventes, notamment de l'électrique, surtout en Allemagne, le premier marché européen.

En 2024, les immatriculations électriques y ont chuté de 27%, ne représentant plus que 13,5% des ventes totales de véhicules, contre près de 19% en 2023.

Ce déclin est notamment dû à la difficulté pour les constructeurs de développer des modèles électriques d'entrée de gamme, rendant difficile l'arrivée de nouveaux groupes de clients sur ce segment.

Pour rentrer dans les clous, de nombreux constructeurs sont contraints de réduire les prix de leurs modèles électriques, observe Constantin Gall, analyste de EY.

La hausse de la part des modèles électriques, moins rentables, dans les ventes, pourrait également avoir un impact sur les bénéfices des constructeurs.