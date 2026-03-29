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Politico choisit Jonathan Greenberger, un initié, comme nouveau rédacteur en chef mondial
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le journal Politico a nommé un initié, Jonathan Greenberger, au poste de rédacteur en chef, à compter du 1er mai.

Voici quelques détails:

* M. Greenberger succédera à M. John Harris, qui prendra la présidence de Politico.

* Politico est le site d'information politique le plus fréquenté des États-Unis, avec plus de 40 millions de visites en février, selon Press Gazette. Il devance ainsi plusieurs grands sites d'information générale tels que Buzzfeed, Huffpost et Axios.

* M. Greenberger est vice-président exécutif du journal depuis 2024, selon son profil LinkedIn. Auparavant, il a travaillé à ABC News en tant que chef du bureau de Washington et a été le plus jeune producteur exécutif de l'histoire de l'émission "This Week" d'ABC.

* "La candidature de Jonathan s'est imposée face à un groupe de candidats très compétitifs en raison de ses idées et de ses réalisations en matière d'innovation et de conduite de changements rapides à l'échelle de l'organisation", a déclaré John Harris, fondateur et président du conseil d'administration de Politico, une filiale d'Axel Springer.

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