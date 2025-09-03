 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Polestar, l'entreprise suédoise spécialisée dans les véhicules électriques, chute à la suite d'une perte trimestrielle plus importante
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 septembre - ** Les actions de la société suédoise Polestar

PSNY.O , spécialisée dans les véhicules électriques, chutent de 8,7 % à 1,22 $ dans les échanges matinaux ** PSNY affiche une perte nette de 1,03 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 268 millions de dollars un an plus tôt

** La société indique que les revenus du deuxième trimestre ont augmenté d'environ 37 % pour atteindre 791 millions de dollars

** À la dernière clôture, PSNY a progressé de près de 27 % cette année

POLESTAR HLDG ADS-A
1,1700 USD NASDAQ -12,03%
