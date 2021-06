Polar Capital débauche une équipe de gestion durable de Robeco

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Polar Capital a recruté Thiemo Lang et trois gérants de Robeco Suisse gérant plus de 5 milliards d' euros dans des stratégies d' énergie et de mobilité durables. Le quatuor rejoindra la société en septembre 2021 et lancera ses premiers fonds en fin d' année.

L' équipe de Robeco se spécialise dans les stratégies d' actions durables, et plus précisément dans la transformation et la décarbonation du secteur de l' énergie et dans le thème des véhicules électriques. Elle gère notamment les fonds Smart Mobility Strategy et Smart Energy Strategy.

Chez Polar, l' équipe sera dirigée par Thiemo Lang.