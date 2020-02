Polar Capital acquiert une équipe de gestion actions basée aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Polar Capital va acquérir l' équipe de gestion actions internationales " international value and world value " de la société américaine First Pacific Advisors. Cette équipe, dirigée par Pierre Py et Greg Herr, gère 1 milliard de dollars d' actifs.

L' équipe va créer une joint-venture avec Polar Capital qui sera dénommée Phaeacian Partners. Les fonds FPA Paramount Fund et FPA International Value Fund seront repris par Polar.

Cette opération s' inscrit dans le cadre de la stratégie de Polar Capital de capitaliser sur son activité wholesale au Royaume-Uni et en Europe en attirant des spécialistes de stratégies d' investissement actives qui gèrent des produits adaptés aux investisseurs institutionnels, mais pas exclusivement, en Amérique du Nord. Cette équipe apporte une stratégie complémentaire à celles déjà gérées par Polar.

Polar Capital gérait 16,8 milliards d' euros au 31 décembre 2019. La société compte 13 équipes d' investissement et est présente à Londres, New York, dans le Connecticut, à Paris, à Shanghai, à Edimbourg et à Jersey.