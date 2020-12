Polar Capital acquiert Dalton

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion britannique Polar Capital va acquérir sa concurrente Dalton Strategic Partnership, qui gère 1,24 milliard de livres, pour un montant de 15,6 millions de livres.

L' acquisition s' inscrit dans le cadre de " la stratégie de croissance et de diversification " de Polar Capital. Elle lui permet de " s' adjoindre une équipe d' investissement européenne de premier plan complémentaire à son équipe European Income " . Polar Capital rassemble 13 équipes d' investissements qui gèrent 16,4 milliards de livres au travers de 27 fonds (au 30 septembre 2020). L' équipe la plus importante est celle sur les technologies mondiales, qui gère 9,2 milliards de livres.

Également basée à Londres, Dalton est spécialisée dans les actions européennes. Son fonds phare est le Melchior European Opportunities de 1,12 milliard de livres géré par David Robinson. Dalton propose aussi des fonds long/short sur les actions européennes représentant 120 millions de livres et gérés par Leonard Charlton, ainsi que trois petits fonds Monde et Asie pilotés par Nick Mottram. En revanche la transaction ne comprend pas le fonds Velox (qui n' est donc pas comptabilisé dans les encours).

L' opération offre aussi à Polar Capital l' occasion d' élargir ses capacités de distribution auprès des clients wholesale et institutionnels en Europe, notamment en Allemagne. De plus, Polar Capital met la main sur la Sicav luxembourgeoise de Dalton, ce qui l' aidera à commercialiser sa propre gamme de fonds à l' international. " L' acquisition fournit à Polar Capital sa première Sicav luxembourgeoise " , se félicite Gavin Rochussen, le CEO de Polar Capital.

Polar Capital prendra 100 % du capital de Dalton Capital, maison mère de Dalton Strategic Partnership. Les coûts de la transaction sont estimés à 6,2 millions de livres et incluront 2,6 millions de frais de résiliation et 3,6 millions de livres de frais de réorganisation.

C' est la deuxième acquisition de Polar Capital cette année. En février, le gestionnaire avait annoncé le rachat de l' équipe International Value et World Value de Pierre Py et Greg Herr à First Pacific Advisors, bouclé en octobre dernier.