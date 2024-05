Pointant une "campagne" de "certains activistes", TotalEnergies encourage ses actionnaires à soutenir Patrick Pouyanné

Patrick Pouyanné à Riyad, en Arabie saoudite, le 28 avril 2024. ( AFP / FAYEZ NURELDINE )

Dans un message publié cette semaine, TotalEnergies se dit visé par une "campagne" visant à empêcher le renouvellement de Patrick Pouyanné et de l'administrateur référent Jacques Aschenbroich.

TotalEnergies met en garde ses actionnaires "face à une campagne" de "certains activistes" opposés au renouvellement du mandat du PDG Patrick Pouyanné. Le géant pétrolier les encourage ainsi à voter lors de son assemblée générale, organisée dans une semaine, "afin de soutenir" la stratégie du groupe.

Dans un message publié cette semaine sur son site internet, signé par le "service relations actionnaires individuels", le groupe se dit visé par une "campagne" visant à empêcher le renouvellement de Patrick Pouyanné et de l'administrateur référent Jacques Aschenbroich. "C'est pourquoi, afin de soutenir la stratégie mise en œuvre avec succès, il est important que vous votiez - ou que vous donniez pouvoir à une personne autorisée pour ce faire – lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires" prévue le 24 mai, demande le message. L'entreprise souligne que le cours de son action a été "multiplié par deux depuis fin 2020", passant de près de 35 euros à 66 euros actuellement, et que le dividende, "en croissance de 30% depuis 2015" n'a "jamais baissé depuis plus de quarante ans".

Une coalition d'actionnaires avait déposé un projet de résolution, purement consultative, qui vise "à mettre fin au cumul des fonctions de président et directeur général" de l'entreprise - une critique de la gouvernance du groupe. Le texte a été déposé par la fondation Ethos, qui représente des caisses de retraites en Suisse et une coalition de 19 investisseurs internationaux, coordonnés par l'organisation française Forum pour l'investissement responsable (FIR), parmi lesquels Achmea Investment management (Pays-Bas, 218 milliards d'euros d'actifs sous gestion), Candriam (Belgique, 144 milliards) ou AP7 (Suède, 102,4 milliards). La résolution proposait de dissocier les deux fonctions qu'occupe actuellement Patrick Pouyanné, et de le maintenir au seul poste de directeur général.

L'arrêt des plans d'expansion sur les énergies fossiles et "une augmentation des investissements dans les énergies soutenables" demandés

Le conseil d'administration avait refusé fin avril "à l'unanimité" d'inscrire cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Une audience au tribunal de commerce sur ce refus a été renvoyée au 21 mai. "En réaffirmant son soutien à la qualité et pertinence de la stratégie de transition mise en œuvre depuis 2020, le conseil d’administration a en effet jugé opportun de veiller à la continuité de la gouvernance et du 'leadership' de la compagnie", expliquait TotalEnergies en mars. En parallèle, dans une série de lettres diffusées jeudi par le gestionnaire d'actifs Ofi Invest Asset Management, "un groupe de 16 investisseurs internationaux" demandent "à six entreprises pétro-gazières européennes" d'arrêter leurs plans d'expansion sur les énergies fossiles et "une augmentation des investissements dans les énergies soutenables".

"Face aux stratégies climat jugées limitées de ces entreprises, les investisseurs annoncent qu'ils voteront contre certaines résolutions stratégiques, dont la réélection cette année des présidents des conseils d'administration de TotalEnergies, Shell et BP", explique Ofi dans un communiqué. "Nous tiendrons le président du conseil d'administration responsable de la stratégie climatique inadaptée de l'entreprise", explique la lettre adressée à Patrick Pouyanné. "Cette lettre inaugure de nouveaux modes d'actions, notamment le vote contre la réélection de certains dirigeants dont Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, qui sont nécessaires devant l'échec des pratiques actuelles du dialogue actionnarial", a commenté Agathe Masson, chargée de campagne chez Reclaim Finance.