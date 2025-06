Investir dans l’or avec un PEA ou un compte-titres: les meilleures solutions ETF

Investir dans l’or en 2025: avec +28 % au premier semestre, le métal jaune confirme son rôle de valeur refuge. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Records sur records pour le métal jaune

S’exposer à l’or via un ETF: la tranquillité

Comment investir dans l’or via un Compte-Titres Ordinaire (CTO)?

Le sous-jacent: un élément à considérer dans le choix de votre ETF

Peut-on investir dans l’or via un PEA?

L’or s’impose comme l’une des grandes vedettes de ce premier semestre 2025. Il a prouvé sa décorrélation des marchés financiers traditionnels, car les marchés actions ont été secoués par les tensions commerciales entre grandes puissances au long de ce même trimestres (notamment les droits de douane annoncés puis suspendus par l’administration américaine). Tandis que les indices boursiers chutaient en avril, le métal jaune établissait son nouveau sommet historique, à plus de 3500 dollars l’once. Ainsi, pour apporter de la stabilité à votre portefeuille, l’or peut jouer un rôle précieux. Il est généralement recommandé d’allouer entre 5% et 10% de son portefeuille à ce type de placement, dans une logique de diversification.

S’exposer à l’or via un ETF: la tranquillité

Plutôt que d’acheter de l’or physique (coûteux à stocker et à assurer) vous avez aujourd’hui la possibilité de vous tourner vers les ETF. Ces fonds indiciels répliquent la performance du cours de l’or ou d’un panier d’actions de sociétés du secteur aurifère. Ils offrent une forte liquidité, des frais réduits et une accessibilité simplifiée depuis un compte-titres.

Comment investir dans l’or via un Compte-Titres Ordinaire (CTO)?

Quand vous détenez un Compte-Titres Ordinaire, vous avez accès à une large gamme d’ETF adossés à l’or physique. Ces produits suivent généralement l’évolution du cours «spot» de l’or en dollars et sont souvent adossés à des réserves stockées dans des coffres sécurisés à Londres ou Zurich. Voici une sélection des ETF les plus échangés sur les marchés aujourd’hui, accompagnée de leur performance entre le 1er janvier et le 1er juin 2025:

Nom de l’ETF ISIN Frais annuels Performance S1 2025* Amundi Physical Gold ETC FR0013416716 0,12% +15% iShares Gold Producers IE00B6R52036 0,55% +37% iShares Physical Gold ETC IE00B4ND3602 0,12% +15% Amundi NYSE Arca Gold BUGS LU2611731824 0,12% +32% WisdomTree Core Physical Gold JE00BN2CJ301 0,12% +15%

* Les performances passées ne présagent en rien des performances futures et sont indiquées à titre informatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil en investissement.

Le sous-jacent: un élément à considérer dans le choix de votre ETF

En finance, le «sous-jacent» désigne l’actif sur lequel repose un produit financier, comme un ETF. Autrement dit, il s’agit de ce dans quoi vous investissez vraiment. L’évolution de votre ETF dépend donc directement de ce choix.

Par exemple, des ETF comme Amundi Physical Gold ETC, WisdomTree Gold Daily Short ou iShares Physical Gold répliquent directement la performance de l’or physique, à la hausse comme à la baisse. Quand vous recherchez une exposition fidèle au cours de l’or, mieux vaut privilégier ce type d’ETF. À l’inverse, d’autres ETF comme iShares Gold Producers ou Amundi NYSE Arca Gold BUGS investissent dans des actions de sociétés minières. Leur performance est influencée par le prix de l’or, d’une part, mais aussi par d’autres facteurs: coûts de production, gestion des ressources, politique sociale ou encore exposition à d’autres métaux.

Peut-on investir dans l’or via un PEA?

Les ETF exposés exclusivement à l’or physique sont souvent domiciliés hors de l’Union européenne (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis). Cette domiciliation les écarte du PEA, une enveloppe dédiée aux investissements européens. Par exemple, les produits mentionnés ci-dessus ne peuvent donc pas y être logés. Pourtant, la fiscalité du PEA peut se montrer intéressante. Pour en profiter malgré tout, quelques alternatives existent. Vous pouvez vous tourner vers:

Des ETF matières premières diversifiés, compatibles avec le PEA. Ils ne se concentrent pas uniquement sur l’or, mais intègrent d’autres métaux stratégiques comme l’argent, le cuivre, le palladium ou le platine. Exemple: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISIN: DE000A0H0728).

Des ETF investis dans des sociétés minières, liées en partie à l’or. C’est le cas de l’Amundi MSCI World Gold Miners (ISIN: LU2195226068) ou du Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources (ISIN: LU1834983550). Tous deux sont éligibles au PEA.

En résumé: investir dans l’or via un ETF reste une manière accessible et efficace de diversifier votre portefeuille. Si vous utilisez un compte-titres, vous pourrez accéder aux solutions les plus directes, notamment les ETF adossés à l’or physique. À l’inverse, le PEA limite vos options à des stratégies plus indirectes, souvent liées aux sociétés minières ou à d’autres matières premières. À vous de choisir l’approche la plus adaptée à votre situation, en tenant compte de votre profil d’investisseur, de votre horizon d’investissement et de votre appétence au risque. L’or peut jouer un rôle intéressant dans une allocation d’actifs bien construite , mais il ne doit pas en devenir l’élément central.